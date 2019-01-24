رئيس وفد الحج بجمهورية بنين: نقدر جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة اليوم، وزير الخارجية رئيس وفد مكتب شؤون الحج بجمهورية بنين أوربلين أغبينونشي، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من منسوبي الوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لضيوف الرحمن.

من جهته عبر وزير الحج والعمرة عن شكره لوزير خارجية بنين، لما لمسه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلاده وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة ، وذلك وفق ما تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- في الرقي بأعمال الحج والعمرة والزيارة.

واستعرض معاليه البرامج والخطط التي تنفذها وزارة الحج والعمرة ، وتسخيرها لمختلف طاقاتها البشرية وخدماتها التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن وتقديمها التسهيلات المختلفة بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

فيما أعرب معالي وزير الخارجية بجمهورية بنين، عن شكرة وتقديره لما تبذله المملكة من جهود كبيرة لخدمة الحجاج وتسخير كافة الإمكانيات ليؤدوا مناسك حجهم في يسر وسهولة، منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم وهم يحملون معهم كل التقدير لهذه البلاد على ماتقدمه من رعاية واهتمام بشؤون الحج على أوسع نطاق.