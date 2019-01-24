“دمي فداء للوطن”.. حملة لتعزيز الانتماء في التعليم

عقد في مقر وزارة التعليم بالمعذر، اليوم، اجتماع بعنوان “دمي فداء للوطن” بحضور وكيل الوزارة للشؤون المدرسية وإدارة الشؤون الصحية المدرسية، لتفعيل الحملة على مستوى المملكة وبمشاركة ممثلين من (وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التعليم).

وتم إبراز دور مكتب النهضة في تفعيل الحملة في 4 مدارس والتي ساعدت على إيجاد روح الانتماء للوطن والمسؤولية على أن يتم استئناف الاجتماعات ليتم مناقشة الإنجازات وفعاليات الحملة بعد والتي سوف تتضمن توعية الطالبات والأهالي داخل المدرسة والتبرع بالدم من خلال عيادات طبية مجهزه لهذا الغرض.

الحملة سوف تنطلق من الرياض لهذا العام وتمتد لباقي مدن المملكة في المستقبل.