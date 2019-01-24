” mbc “تلغي بث حلقة النائب الكويتي شعيب المويزري

الوئام-متابعات

كشفت مصادر كويتية عن أن إدارة محطة الـ MBC قررت إيقاف بث حلقة النائب الكويتي شعيب المويزري التي كان من المقرر بثها غداً الجمعة.

وأكدت وسائل إعلام كويتية أن «قرار الإلغاء هذا جاء للنأي بالنفس عن الشأن الكويتي الداخلي، والذي أثار الكثير من ردود الفعل السلبية في الأوساط الكويتية».

وقال مصدر إعلامي أن «الشأن الكويتي الداخلي له خصوصيته واحترامه الكامل، ولا توجد أي نوايا لاثارة بعض القضايا الداخلية كما أشار البعض، حيث أن البعض حاول أن يصطاد بالماء العكر»، على حد وصف المصدر.

وختم المصدر قوله، أن «محطات الـ MBC كانت وستظل أحد المحطات المفضلة للكويتيين.

ويذكر أن النائب الكويتي شعيب المويزري له العديد من المداخلات الإعلامية والمشاركات التي أثارت جدلا واسعا بالكويت و له العديد من المشادات الكلامية بينه وبين رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ، كان آخرها منذ أيام قليلة .