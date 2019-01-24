“العساف” يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا ووزراء خارجية الجزائر واليابان والنمسا

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي السيد كلاوس شواب، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي. وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.

كما التقى وزيرة خارجية النمسا، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما عقد لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

كما وزير الخارجية في إمبراطورية اليابان تارو كونو، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما التقى وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم.

كما التقى وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد القادر مساهل، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.