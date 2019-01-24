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في تعميم

التعليم : تحديث المعلم والمعلمة لبياناتهما شرط أساسي لدخول حركة النقل الداخلي والخارجي

التعليم : تحديث المعلم والمعلمة لبياناتهما شرط أساسي لدخول حركة النقل الداخلي والخارجي
weam.co/569475
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أكدت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة شؤون المعلمين أنه سيتم فتح رغبات النقل الداخلي والنقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، اعتباراً من يوم الاحد 21 جمادى أول وحتى الثاني من جمادى الاخرة 1440
وأكدت الادارة أنه لن يدخل الحركة من لم يحدث بياتاته وفق تعميم تحديث البيانات الصادر من الوزارة
وقد حددت وزارة التعليم في تعميم لها بأن يوم 16 جمادى الآخرة طباعة استمارة النقل الخارجي على النظام و 7 رجب اعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على النظام

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