معركة افتراضية تصاحب قرار الاتحاد السعودي حول ملعب #النصر #النصر_احد

الوئام-الرياض-عبد العزيز السديري

صاحب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء، اليوم، عن نقل مواجهة

النصر لنظيره الأحد إلى ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة

وإقامتها في يوم الاثنين المقبل بدلاً من الأحد جدلاً واسعاً على

مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث انقسمت الجماهير الرياضية إلى قسمين استخدم أولها أسلوب

“الطقطقة” مبدين تأييدهم لقرار الاتحاد،حيث لايرون أحقية أي نادٍ في

مشاركة الهلال ملعبه الخاص، وأن قرار اللعب في ملعب “المجمعة” هو الأعدل.

فيما امتعض الجزء الآخر من القرار مطالبين بلعب اللقاء على ملعب

جامعة الملك سعود .

حيث يرون أن الملعب حقٌ للجميع كون جميع الأندية السعودية تقع تحت

مظلة الهيئة العامة للرياضة، أو تأجيل الجولة حتى جاهزية بقية الملاعب

بمدينة الرياض.

وامتداداً “للمعركة الافتراضية” أصبح وسم #محيط_الرعب_صعب_المنال

الأكثر تداولاً في السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فور صدور

القرار.

فيما أصرت جماهير النصر على أن يلعب ناديها في الرياض خصوصا في وجود ملعب النادي وو جود ملعبي الملز و استاد الملك فهد الدولي وجاهزيتهما لإقامة المباريات