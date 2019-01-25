«القرآن نورني» أول تطبيق الكتروني لذوي الاحتياجات ليحفظوا القرآن

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

بلغ عدد الحلقات القرآنية في المساجد التي أقامتها جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 6 حلقات تحفيظ موزعة على عدد من أحياء المحافظة بالإضافة الى حلقتين بمركز التأهيل الشامل وحلقة في النموذجية السادسة.

وأفاد رئيس مجلس الادارة المهندس عبدالعزيز حنفي بأن الجمعية لم تكتف بالتسع حلقات الموزعة على مساجد السرور وبغلف والراجحي والرحمة بالإضافة إلى مركز التأهيل الشامل بل أطلقت تطبيقاً قرآنيا باسم ( القرآن نورني ) وهو ليس حكراً على أبناء جدة وحسب بل يستفيد منه ذوي الاحتياجات خاصة في كافة أنحاء العالم الراغبين في تعلم تلاوة القرآن وحفظه كونه متوفر بالعربية والانجليزية والفرنسية ويحصل في نهاية المطاف على شهادة معتمدة من خيركم.

وأوضح رئيس خيركم أنه سنوياً وعلى مدى أكثر من 40 عاماً يتخرج من بين حفاظ الجمعية عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاعاقة البصرية والسمعية والحركية بل ويحصل غالبهم على تقدير ممتاز ، ومنهم من بات معلماً للحلقات الخاصة بهذه الفئة الغالية ويتعامل مع تطبيقات خيركم بحرفية.

يذكر أن أول حلقات لذوي الاحتياجات الخاصة في جدة كانت للمكفوفين وضعاف البصر بجامع السرور بحي الوزيرية والتي انطلقت في العام 1430هـ.