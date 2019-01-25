مايكروسوفت توقف دعم ويندوز 10 موبايل

واشنطن- الوئام:

توقفت شركة مايكروسوفت إيقاف دعم نظام تشغيل الأجهزة الجوالة ويندوز 10 موبايل منذ 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولن تُطلق تحديثات أمان أو تحديث للبرامج بعد هذا التاريخ، إلا أن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام مايكروسوفت ستظل صالحة للعمل به بعد هذا التاريخ.

ومع ذلك، ستتوقف الخدمات، المقدمة عبر خوادم مايكروسوفت بشكل أساسي،مع بعض الاستثناءات، فوظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي للجهاز على سبيل المثال ستتوقف في 10 مارس (آذار) 2020، كما ستتوفر وظيفة تحميل الصور واستعادة الجهاز من نسخة احتياطية موجودة حتى ديسمبر(كانون الأول) 2020.

وتنصح الشركة الأمريكية المستخدم بالتحيل إلى الأجهزة المزودة بنظام غوغل أندرويد أو أبل “آي أو إس” بعد انتهاء فترة الدعم، وإذا رغب المستخدم في مواصلة استعمال واجهة ويندوز موبايل فيمكنه تثبيت تطبيق مايكروسوفت Launcher على الأجهزة المزودة بنظام غوغل أندرويد، الذي يدعم المساعد الرقمي كورتانا.

وعند مواصلة استعمال الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز 10 موبايل، يتعين على المستخدم لدواعي الأمان النسخ الاحتياطي للبيانات بصورة منتظمة بدءاً من نوفمبر 2019، وذلك من قائمة الإعدادات تحت بنود “التحديث والأمان/النسخ الاحتياطي/خيارات أخرى/نسخ احتياطي الآن”.