تعرف عليه.. أول هاتف في العالم بلا أزرار أومنافذ

متابعات -الوئام:

أطلقت شركة Meizu الصينية هاتفاً ذكياً فريداً من نوعه يخلو من الأزرار المادية كما في الهواتف الذكية الأخرى، في أول هاتف ذكي في العالم، بلا منافذ للسماعة، أو شريحة الاتصال “Sim” أو حتى الشحن، ومزود فقط بثقبين صغيرين لميكروفونين في الجزء السفلي من الهاتف.

ويعتمد الهاتف لشحنه على ميزة الشحن اللاسلكي بسرعة تصل إلى 18 واط بواسطة قاعدة مرفقة مع الهاتف، حسب ما ورد في موقع مجلة “بي سي” الإلكترونية المعنية بالأخبار التكنولوجية.

أما بالنسبة للصوت، فيستند الهاتف على تقنية “mSound 2.0” الكهرضغطية تحت الشاشة، فتهتز عند إصدار صوت، كما أنه مقاوم للماء والغبار، بفضل دعمه لمعيار “IP68”.

أما أزرار الطاقة والتحكم في الصوت، فاعتمدت الشركة على محرك mEngine 2.0 اللمسي، الذي يسمح باستخدام “زر جانبي افتراضي” لتشغيل الهاتف أو إيقافه إضافةً إلى إمكانية ضبط مستوى الصوت.

وبسبب خلو الهاتف من منفذ لشريحة الاتصال، اعتمدت الشركة على بطاقة “Esim” الإلكترونية المدمجة، مع دعم لتقنية بلوتوث، لنقل البيانات لاسلكياً بالاعتماد على الاتصال اللاسلكي عبر “يو إس بي” توازي سرعة “يو إس بي 3.0”

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع “أموليد” قياس 5.99 بوصة مع قارئ بصمة الإصبع تحت الشاشة، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و20 ميغابكسل تحت الشاشة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل.

وقالت الشركة إن الهاتف سيُطرح أولاً في الصين، ولم تتوفر معلومات عن ترويجه في الأسواق الأخرىى أو عن سعره.