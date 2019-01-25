تفاصيل: فتح باب القبول لحملة الثانوية في الأمن العام

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة (جندي) لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وسوف يتم إستقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1440/5/21 هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتي يوم الخميس الموافق /1440/5/25 هـ الساعة العاشرة صباحاً.

ومن ضمن شروط الالتحاق أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً عند تقديم الطلب وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وإختبار اللّياقة وكافة مراحل القبول.

أن لا يقل طوله عن (168سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي, أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية, وأن لا يكون مطروداً من إحدى الكليّات أو المعاهد العسكرية وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

وللتقديم من خلال بوابة أبشر توظيف على الرابط:

https://jobs.moi.gov.sa