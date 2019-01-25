النفط يرتفع 1% مع تهديد أمريكا بعقوبات على فنزويلا

سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة اليوم الجمعة، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريبًا، بعد اضطرابات في البلاد.

ولمحت واشنطن إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كراكاس في مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.80 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرنتش، بزيادة 71 سنتا تعادل 1.2 % عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتا يعادل 1.3 %.