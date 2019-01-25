التعليقات: 0

بذكرى يوم الجمهورية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الهندي

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الهندي
weam.co/569516
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

الملك سلمان يدعو «عبد المهدي» لزيارة الرياض

الملك سلمان يدعو «عبد المهدي» لزيارة الرياض

توتال الفرنسية: سننشئ شبكة محطات بنزين في السعودية قريباً

توتال الفرنسية: سننشئ شبكة محطات بنزين في السعودية قريباً

المملكة تنوه بجهود الحكومة اليمنية في تعزيز حقوق الإنسان

المملكة تنوه بجهود الحكومة اليمنية في تعزيز حقوق الإنسان

كازاخستان تسمح للسعوديين بدخول البلاد دون مراجعة سفاراتها في الخارج

كازاخستان تسمح للسعوديين بدخول البلاد دون مراجعة سفاراتها في الخارج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>