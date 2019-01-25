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لتوطين الشركات المتعاقدة

وظائف إدارية وفنية بالهيئة الملكية بالجبيل عبر برامج التأهيل والإحلال

وظائف إدارية وفنية بالهيئة الملكية بالجبيل عبر برامج التأهيل والإحلال
weam.co/569523
الوئام - متابعات

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف (إدارية وفنية) لحملة جميع المؤهلات من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة وفق التالي:

– مشرف مستودع (شركة أساكو)
– فني حوض سباحة (شركة أساكو)
– فني متعدد المهن (شركة أساكو)
– مساعد صيانة (شركة أساكو)
– مساعد فني أجهزة التدفئة والتكييف (شركة أساكو)
– مساعد أمين مستودع (شركة أساكو)
– موظف استقبال (شركة أساكو)
– مراقب اعمال ميكانيكية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– مراقب اعمال كهربائية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– مراقب اعمال مدنية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– مساح (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– رسام أوتوكاد (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– مهندس ميكانيكي (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– فني تكييف (شركة المشارق للتجارة والمقاولات)
– فني أمن وسلامة مهنية
– محاسب (شركة المشارق للتجارة والمقاولات)
– مهندس مدني
– مهندس ميكانيكي عام
– مهندس معماري
– مهندس كهربائي عام
– مهندس مراقبة جودة
– نجار مباني عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)
– سباك عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)
– لحام عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)
– حداد تسليح بناء (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)

» للتقديم من خلال الرابط التالي

https://www.rcj.gov.sa/saudization/Pages/SearchResult.aspx?companyName

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