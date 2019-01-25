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و3 مسؤولين كبار

تفاصيل محاكمة الرئيس التنفيذي لـ”باركليز” بسبب فضيحة الاحتيال المالي مع قطر

تفاصيل محاكمة الرئيس التنفيذي لـ”باركليز” بسبب فضيحة الاحتيال المالي مع قطر
weam.co/569532
الوئام - وكالات
في ثاني جلسات المحاكمة التي تستمر لمدة 6 أشهر، قال مدعي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، للمحكمة التي تحاكم الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي وثلاثة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بتهمة الاحتيال، إن “قطر لم تتورع عن أي عمل لتحقيق مرادها في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية”.
ووفقا للادعاء فقد أخفى هؤلاء المصرفيون عن الوثائق الرسمية رسوما سرية بقيمة نحو 322 مليون إسترليني دفعت إلى المستثمرين القطريين مع سعيهم جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة.

وينفي فارلي، وروجر جنكينز، وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، التآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف حين جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) من مستثمرين في 2008، بما يسمح له بتجنبحزمة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

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