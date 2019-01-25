تفاصيل محاكمة الرئيس التنفيذي لـ”باركليز” بسبب فضيحة الاحتيال المالي مع قطر

وفي رسالة قرأها ممثل الادعاء، إدوارد براون، في ثاني أيام النظر في القضية بمحكمة ساوثوارك كراون، قال ريتشارد بوث، المدير السابق في بنك

الذي يخضع للمحاكمة بتهمة الاحتيال لرئيسه يوم 28 مايو 2008 “بدون المليار (جنيه إسترليني)، على أقل تقدير، التي أتت من قطر لكنا في عداد الموتى”.