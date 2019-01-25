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تم الاتفاق على زيارات متبادلة

سفير أوزبكستان يشيد بالتجربة السعودية الناجحة في الاستزراع السمكي

سفير أوزبكستان يشيد بالتجربة السعودية الناجحة في الاستزراع السمكي
weam.co/569545
الرياض- الوئام:

استقبل سعادة مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سعادة سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة، السيد أولوغبيك مقصودوف.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، كما بحث الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتي في مقدمتها المجالات الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية.
كما اطلع “مقصودوف” على التجربة السعودية الناجحة في قطاع الاستزراع السمكي، وبحث كيفية تنفيذها في بلاده، داعياً إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين.
وأوضح د. الشيخي أنه تم الاتفاق على القيام بتبادل زيارات تعريفية تجارية لمسؤولي البلدين ورجال الأعمال فيهما، تمهيداً لعقد ورش عمل واتفاقات تجارية بين الجانبين، مشيراً إلى أنه سيعقد في أبريل القادم أول لقاء للمجلس السعودي الأوزبكي المشترك، وسيتم على هامشه توقيع مجموعة من الاتفاقيات.

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