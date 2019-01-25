الناتو: لا تقدم في المحادثات مع روسيا بشأن معاهدة الصواريخ النووية

الوئام - وكالات

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم، أنه لا يوجد تقدم على صعيد المحادثات مع روسيا، بشان معاهدة الصواريخ النووية.

وقبل يومين، نقلت وكالة “تاس” الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى ريابكوف، قوله إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى على المستويين الدبلوماسى والعسكرى.

وذكرت الوكالة أن ريابكوف قال للصحفيين فى نيودلهي: “نحن مستعدون للحوار إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة له”.

وأضاف: “إذا حدث ذلك غدا فسنكون مستعدين فى الغد. لكن الحوار يحب أن يكون على أساس المساواة فى الحقوق”.