مخرج جزائري “يحرق نفسه” للحصول على مستحقاته

الوئام - وكالات

أضرم المخرج الجزائري يوسف قوسم، النار في نفسه في السابع من يناير الجاري، في مقر قناة فضائية، بسبب عدم تلقيه مستحقات مالية من القناة الخاصة، عن مسلسل بث في 2017. وأعلنت وفاته أمس الخميس.

من جهتها، أعربت القناة التي يملكها رئيس نقابة رجال الأعمال علي حداد المعروف بقربه من رئاسة الجمهورية، في بيان، عن أسفها “لتحول خلاف تجاري إلى مأساة”. وأضافت أن قوسم أضرم النار في نفسه بعد خروجه من لقاء مع المدير الجديد للقناة “الذي طمأنه أن “الإدارة ستدرس طلبه في الغد”.

وبعد الحادثة أصدر نحو 100 مخرج ومنتج وممثل ومؤلف رسالة موجهة “إلى السينمائيين أنفسهم وإلى الآخرين”، نددوا من خلالها بـ”المشاكل التي يواجهونها أثناء الإنتاج، أو تلك التي تعيقهم عن العمل أو الديون العالقة إلى أجل غير مسمى”.