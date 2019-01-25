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خادم الحرمين الشريفين يبعث وفدا وزاريا إلى السودان تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

خادم الحرمين الشريفين يبعث وفدا وزاريا إلى السودان تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية
weam.co/569583
واس- الوئام

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستقبل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، في بيت الضيافة، مساء أمس، الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في تصريح صحفي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرارا لها، مشددًا على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 مليار قروضًا لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

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