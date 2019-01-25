التعليقات: 0

معلمون ومسؤولات التربية وقادة المدارس

“تعليم الخرج”: 350 مشارك في ملتقى النشاط البدني

“تعليم الخرج”: 350 مشارك في ملتقى النشاط البدني
weam.co/569612
متابعات - الوئام:

رعى مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي يوم أمس (الخميس) ملتقى “النشاط البدني”، والذي أقيم بمقر المركز الثقافي لشركة الجامعة الأهلية للتعليم والتدريب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة والنشاط البدني.

واستهدف اللقاء 350 معلما ومسؤولات تربية بدنية وكذلك قادة المدارس، وتخلل كلمة لمدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي رحب فيها بالضيوف المشاركين وشكر القائمين على الملتقى في النشاط الطلابي ( بنين – بنات ) على حسن التنظيم والإعداد.

وأشار العتيبي، خلال كلمته، إلى أن “الملتقى فرصة للوعي الصحي البدني وتوعية المستهدفين بأهمية النشاط البدني”. مضيفا أن “تعزيز مبدأ الصحة واللياقة في المدارس مهم جداً لغرس أسس الاهتمام بالصحة”.

وتضمن برنامج الملتقى عدة محاور، وهي: “طاقة الإنسان بين الصحة والمرض” وقدمه الدكتور محمد الأحمدي، فيما جاء المحور الثاني بعنوان “النوم.. آليته ومراحله”، وقدمته الدكتورة فوزية بامقدم، فيما حمل الثالث عنوان “الآثار النفسية والاجتماعية للنشاط البدني” وقدمه الدكتور محمد الجويعد، والرابع بعنوا “التغذية السليمة وأثرها على الصحة العامة” وقدمه الدكتور فراس الشيخ.

وتخلل الجلسة مداخلات نقاشية متنوعة من جانب البنين والبنات، وفي ختام الملتقى؛ كرم مدير التعليم المشاركين واللجان المنظمة والعاملة والجهات الداعمة والراعية للقاء.

روابط ذات صلة

بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالمعهد التقني

بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالمعهد التقني

الأمن العام: المقبوض عليهما قاما بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعنيفه أثناء نقله للمستشفى

الأمن العام: المقبوض عليهما قاما بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعنيفه أثناء نقله للمستشفى

تركي آل الشيخ: الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

تركي آل الشيخ: الترفيه ليس حفلات غنائية فقط

عابثون يحرقون الألعاب بحديقة غرب الخرج

عابثون يحرقون الألعاب بحديقة غرب الخرج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>