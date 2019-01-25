توضيح من إمارة عسير بشأن وفاة سيدة داخل مستشفى حايل

ردت إمارة منطقة عسير على ما تداول بشأن وفاة مواطنة تدعى “م- ص”، مؤكدة أنها أصيبت بسكتة قلبية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1440 عقب دخولها مستشفى محافظة محايل العام.

وقالت إمارة عسير في بيان لها إن أمير المنطقة يتقدم بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، مؤكدة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين، وأنه تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتحديد جميع من تعاملوا معها طبيًّا بالمستشفى.

وتابعت إمارة عسير: “القضية أحيلت للجهات المختصة؛ لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير، وهذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة”.

يذكر أن القضية أثيرت على هاشتاج “#مستشفى_محايل_يعبث_بالارواح”، واتهمت الإدارة بالإهمال ما تسبب في وفاة السيدة.