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متعاقدون عسكريون على علاقة بروسيا يصلون فنزويلا لحماية مادورو

متعاقدون عسكريون على علاقة بروسيا يصلون فنزويلا لحماية مادورو
weam.co/569630
الوئام - متابعات

أفادت وكالة رويترز للأنباء في خبر عاجل لها، بأن متعاقدين عسكريين على علاقة بدولة روسيا وصولا إلى فنزويلا مساء الجمعة لحماية الرئيس مادورو، نقلا عن مصادر عسكرية ذات صلة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إذا عقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن فنزويلا سنصر على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو، سيحث مجلس الأمن الدولي على الاعتراف بخوان غوايدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وقالت في بيان لها، الجمعة، إن بومبيو، سيجري مشاورات في الأمم المتحدة، بعد غد السبت، بشأن فنزويلا.

ووفقا للمعطيات الجديدة، فإنه على ما يبدو ستكون فنزويلا ساحة الصراع الجديدة بين البيت الأبيض وموسكو.

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