الأحوال المدنية تقدم رسائل هامة للطلاب الدارسين خارج المملكة

الوئام - متابعات

قدمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نصائح هامة للطلاب الدارسين خارج المملكة، بالحرص على تجديد بطاقة الهوية الوطنية، قبل ستة أشهر من موعد انتهائها.

وأضافت الوكالة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدم مراعاة الطالب لتجديد بطاقة الهوية قبل انتهائها بالمدة المحددة؛ يعرضه لإيقاف الخدمات والوقوع تحت طائلة الغرامة المالية.

وأكدت على ضرورة التزام الطالب الدارس بالخارج، بالأنظمة وحصوله على إذن الزواج بغير سعودية؛ حتى يتمكن من تسجيل الزواج، وليسهل عليه تسجيل أولاده بالسجل المدني.

وأشارت إلى أهمية تسجيل المولود الجديد للأب الذي يقيم في الخارج لدى أقرب ممثلية دبلوماسية سعودية، وتسجيله في الداخل خلال 50 يوما من العودة إلى المملكة.

وبيَّنت: أنه يمنع منعًا باتًا رهن الوثائق الصادرة منها، سواء كانت: بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، الذي يعد إثباتاً للتابعين داخل المملكة فقط ولا يعد وثيقة سفر.

ونوهت إلى أنه في حالة فقدان الطالب، الذي يدرس خارج المملكة، لأي من الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية، فعليه أن يقوم بالإبلاغ بشكل فوري من خلال تطبيق «أبشر»؛ لحميته وحفظ حقوقه.