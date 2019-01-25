الأمم المتحدة تدين بشدة تدمير مساعدات في حريق مطاحن الحديدة.. وضغوط لتحرك دولي ضد الحوثي

وقال بيان للأمم المتحدة، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، إنه لدى برنامج الأغذية العالمي في الوقت الراهن 51 ألف طن متري من القمح في مطاحن البحر الأحمر، بما يكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر ويمثل 25% من مخزون القمح الموجود لدى البرنامج في اليمن.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن البرنامج لم يتمكن من الوصول إلى المطاحن منذ سبتمبر 2018 بسبب القتال.

وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن خسارة ذلك القمح تأتي في وقت صعب للغاية، يعاني فيه أكثر من 20 مليون يمني، أي ما يقرب من 70% من إجمالي عدد السكان، من الجوع.

ويواجه 500 ألف يمني أوضاعا كارثية، يشرفون فيها على الموت جوعا إذا لم تصل إليهم المساعدات. وقالت غراندي إن تلك هي المرة الأولى التي يشهد فيها اليمن أوضاعا بهذا الشكل، مشددة على الحاجة الماسة لذلك القمح.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المليشيا الحوثية الإيرانية استهدفت مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي 3 ملايين شخص ولمدة 3 أشهر، وقوات الجيش بدعم من التحالف تحاول إخماد الحريق.

كما نشر وزير الإعلام صورا مفزعة لجداريات علقتها المليشيا الحوثية في جامعة صنعاء لإحياء ما تسميه يوم الشهيد المحزن، مضيفا: “بدلا من أن يتخرج هؤلاء المغرر بهم أطباء ومهندسين ومحاميين ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع زجت بهم المليشيا في حروب عبثية مع الشعب اليمني تنفيذاً لأجندة إيران التخريبية في المنطقة”.

وتابع: “في جريمة مزدوجة نهبت المليشيا الحوثية الإمدادات الغذائية ورواتب الموظفين في السلك المدني والعسكري وتسببت في شلل القطاع الاقتصادي والخاص، وتعمدت تجويع المواطنين واستغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية لإجبارهم على التوجه لجبهات القتال مقابل صرف مرتبات لإعالة اسرهم وتسديد التزاماتهم”.

وقال: “ما زال المجتمع الدولي يكتفي بمشاهدة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وكأن ما تقوم به من قتل وتشريد ونشر للمجاعة والفقر والمرض لا يعنيه الغريب أنه مع كل تقدم للجيش الوطني ينهض العالم للحديث عن السلام،فيما كل محافظة تتحرر يتحرر معها الناس وتعود مظاهر الحياةتدريجيا”.