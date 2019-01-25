مهرجان الصقور يتوج الفائزين بالأشواط الثلاثة الأولى في مسابقة الملواح

شهدت مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر في يومها الأول من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى منافسة حامية الوطيس بين الصقارين المشاركين في الاشواط المخصصة للسعوديين في فئة حر قرناس ، للفوز بجوائز يتجاوز سقفها حدود الـ17 مليون ريال سعودي، إذ حقق المتسابقون نتائج لافتة في منافسات الملواح (السرعة) للطیر الحر ضمن مسابقات فئة الطيور المدرجة في المھرجان، الذي أنطلق اليوم الجمعة في ملهم شمال الرياض.

وأسفرت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح “الدعو” 400 متر فئة (حر قرناس) عن فوز :

1- الصقار حمود زومان صاحب الصقر خزام بالمركز الأول في مدة زمنية بلغت 20.720 ثانية.

2- الصقار بزاع المطيري صاحب الصقر سلمان الذي قطع المسافة بـ 22.264 ثانية.

3- الصقار غانم الشراري المركز الثالث بصقره مكتوم الذي قطع المسافة في 22.573 ثانية.

كما فاز في الشوط الثاني فئة (حر قرناس) الصقور:

1-أبشر لصاحبه برغش المنصوري مسجلاً مدة 22.174 ثانية.

2- بلال لصاحبه مبارك البوعينين مسجلاً مدة 22.775 ثانية.

3- سهيل لصاحبه محمد السبيعي مسجلاً مدة 22.147 ثانية.

وشهد الشوط الثالث من فئة (حر قرناس) فوز الصقور:

1- جلمود لصاحبه ارميزان الدوسري مسجلاً مدة 21.252 ثانية.

2- نياف لصاحبه عموش الدوسري مسجلاً مدة 21.704 ثانية.

3- عزيز لصاحبه عبدالرحمن العجمي مسجلاً مدة 22.251 ثانية.

ويتميز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بمشاركة محلية ودولية واسعة، إذ سجلت كشوفات المشاركين في مسابقات المهرجان 1700 صقر، للفوز بجوائز المهرجان التي تعد الأضخم على مستوى مسابقات الصقور في العالم.

وعلى مدار 6 أيام، سيتنافس الصقارين السعوديين لاختيار 240 فائزاً، وذلك في الأشواط المخصصة للسعوديين، فيما خصصت الأشواط الدولية المفتوحة للمشاركين من المملكة ودول الخليج والمشاركين من جميع دول العالم، حيث يخوضون غمار المنافسة لتتويج 120 فائزاً في 12 شوطاً.

أما لأشواط الكؤوس في مسابقة الملواح 400 متر، فتتضمن فئة المسابقة الكؤوس لفئة الحر فرخ، وفئة الشاهين فرخ، وفئة الجير تبع فرخ، وفئة القرموشة فرخ، وفئة الجير شاهين قرناس، وفئة القرموشة قرناس، وفئة الشوط الدولي المفتوح، وفئة الحر قرناس، وفئة الشاهين قرناس، وفئة الجير تبع قرناس، وفئة جير بيور قرناس، وفئة جير بيور فرخ ، وأخيراً فئة جير شاهين فرخ، حيث تجري المنافسات لتتويج 39 فائزاً.

أما بالنسبة مسابقة المزاين (سعوديين – الدولية المفتوحة)، فتنطلق يومي 1 و 2 فبراير، ضمن فئتي (الحر – فرخ / قرناس) و(الجير بيور فرخ/ قرناس).

للاطلاع على نتائج المسابقات يمكن زيارة موقع نادي الصقور السعودي: http://saudifalconsclub.org.sa