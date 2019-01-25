على الهواء مباشرة .. محلل قنوات دبي الرياضية يسقط في الاستوديو التحليلي

الوئام-متابعات

سقط الكابتن عبدالرحمن محمد، محلل قنوات دبي الرياضية، مغشيًا عليه خلال معرض تحليله لمباراة الإمارات ضد أستراليا، والتي فاز فيها “الأبيض” بهدف نظيف وتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019.

ودخل عبدالرحمن في نوبة بكاء بعد الفوز، قائلًا: “في النهاية حصلنا المهم وصعدنا لدور الـ4 بالروح والعزيمة والتضحية والإرادة، شكرًا لعيال زايد”، قبل أن يصمت ويضع يديه على رأسه ويوضح للإعلامي عدنان حمد أنه يشعر بدوار شديد، ثم سقط من على كرسيه، في الاستوديو التحليلي على الهواء مباشرة

ومن جانبه طمأن الاعلامي عدنان حمد الحمادي الجماهير على “محمد” قائلا: “نطمئن الجميع على صحة وسلامة الزميل عبدالرحمن محمد الذي تعرض لحالة إغماء وهبوط مفاجئ في الضغط اثناء بث البرنامج.. تم اجراء الفحوصات والأشعات المقطعية وحالته مستقره في مستشفى راشد .