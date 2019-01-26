أمسية شعرية للشاعر شعبان البوقي في معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا

الوئام-متابعات

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، الشاعر شعبان البوقي في أمسية شعرية تبدأ من الساعة الثانية إلى الثالثة و النصف مساء السبت،26/يناير/2019 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يشارك “البوقي” في أمسية شعرية مع عدد من الشعراء في قاعة الشعر ضمن برنامج معرض القاهرة للكتاب ، والذي يشارك فيه نخبة من الشعراء العرب

وتبدأ الأمسية بمشاركة الشعراء أحمد أنيس و رانيا النشار و عبد الغفار العوضي و وأيمن الشحات من مصر و أحمد الملا من السعودية والشاعر الإماراتي عادل خزام

ويكتب “البوقي” شعر الفصحى و العامية المصرية ونال العديد من الجوائز العربية كان من أهمها جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مسرحيته الشعرية “ليلة عبد الله” من الإمارات و جائزة أخبار الأدب من مصر عن ديوانه “ملاك رجيم”

وجائزة الفجيرة للمونودراما عن مسرحيته “طاهي الثلج” وترجمت له العديد من القصائد للغات مختلفة كما ترجمت له مسرحية عن دائرة الفجيرة للثقافة والإعلام للإنجليزية

نشرت له دوريات عربية متعددة كان من أهمها مجلة عبقر التي يصدرها نادي أدب جدة والتي نشرت له تجربة مكونة من 10 قصائد كانت انطلاقته الأولى ناحية التحقق و التواجد على الساحة العربية وله اكثر من ديوان تحت الطبع