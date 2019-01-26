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مصحوبة برياح نشطة

هطول أمطار رعدية في تبوك والجوف

هطول أمطار رعدية في تبوك والجوف
weam.co/569709
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي تبوك والجوف وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين .

وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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