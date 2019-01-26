بالصور.. مصرع وإصابة 40 شخصاً بحادث طريق المدينة القصيم السريع

بريدة- الوئام- خالد المرشود:

لقي شخص مصرعه فيما تعرض 39 شخصاً لإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والخفيفة نتيجة حادث وقع لباص ركاب مساء اليوم على الطريق السريع بين منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من أمن الطرق وبعض المواطنين والمقيمين عند الساعة 20:52 من مساء يوم أمس الجمعه الموافق 5/19 يفيد بوجود حادث سير على طريق المدينة المنورة القصيم السريع قرب كبري دوبح لحافلة (باص) تُقل قرابة أربعين راكباً كما جاء في البلاغ الأولي فتم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والدفاع المدني.

حيث أعلنت غرفة عمليات الهلال الاحمر 997 الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ وتم توجيه 22 فرقة إسعافية وفرقة عنايات طبية إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم و 3 فرق إسعافيه من الهلال الاحمر بفرع المدينه المنورة.

وذلك بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالقصيم خالد الخضر وبإشراف مِن مساعد المدير العام ‏للشؤون الإسعافية/ سلطان العوض بالموقع بحضور مدير الادارة الطبية والقيادة الميدانية بالمنطقه .

وقد تم فرز الحالات وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لعموم الركاب المصابين بالموقع بحضور فِرق مشاركة من الشؤون الصحية والدفاع المدني وأمن الطرق وكافة الجهات حسب الإختصاص.

حيث كان العدد الكلي للمصابين 40 حالة منها 7 إصابات حرجة و 4 إصابات متوسطة الخطورة و28 إصابة طفيفة وعدد الوفيات واحدة – رحمه الله -.

تم نقل 37 مصاباً بواسطة الهلال الأحمر وبقية الحالات بواسطة جهات أخرى مشاركة إلى مستشفى ‏عقلة الصقور العام ومستشفى النبهانية العام بمنطقة القصيم وتم تدعيم مستشفى عقله الصقور بواسطة فرق من الهلال الأحمر.