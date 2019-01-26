ارتفاع مقلق في حوادث إطلاق النار بالمدارس الأمريكية

واشنطن- الوئام:

ارتفعت معدلات حوادث إطلاق النار داخل المدارس الأمريكية وأعداد الضحايا الناتجة عنها بشكل مأساوي في الأعوام الـ24 الأخيرة، وفقاً لتقرير أصدرته هيئة مراقبة والوقاية من الأمراض اليوم.

وأوضح التقرير أن عدد جرائم القتل بحق الشباب المتصلة بوقائع جرت داخل المدارس لا يزال مرتفعاً إلى حد غير مقبول، بعد دراسة الأحداث التي شهدتها مدارس في الولايات المتحدة خلال الفترة بين عامي 1994 و2018.

وبحسب التقرير، فقد شهدت هذه الفترة 393 واقعة فردية لإطلاق النار داخل مدارس بالولايات المتحدة، فضلاً عن 38 واقعة جماعية راح ضحيتها عدد من الضحايا، بإجمالي 100 قتيل على الأقل.

ولقى 121 طالباً مصرعهم تتراوح أعمارهم بين خمسة و18 عاما جراء إجمالي 431 واقعة إطلاق نار داخل مؤسسات تعليمية في الولايات المتحدة، خلال الربع قرن الذي جرت دراسته.

ومن بين الوقائع المسجلة، جرت خمسة حوادث في العام الدراسي 2017/2018، وثلاثة حوادث في العام الدراسي 2016/2017، طبقاً لتقرير الهيئة الفيدرالية والتي يقع مقرها في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.