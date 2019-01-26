مقتل شرطيين في مدينة ميناء الخميني الإيرانية

الوئام - وكالات

لقي رجلا شرطة إيرانيين مصرعهما، اليوم، إثر استهداف مسلحين لدورية أمنية في مدينة ميناء الإمام الخميني، المُطلة على الخليج بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، بيانا حول الحادثة، أكد مقتل رجلين من الشرطة الإيرانية في مدينة ميناء الإمام الخميني، بعد استهداف مسلحين لسيارة تابعة للشرطة كانت تقوم بدوريات روتينية في إحدى شوارع المدينة.

وأضافت الوكالة “أطلق المسلحون النار على الدورية ما أدى إلى مقتل جندي في موقع الحادث، وجرح ملازم في الشرطة الإيرانية تم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هو أيضا هناك”.