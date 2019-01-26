المصرف البريطاني يرفض إعادة “ذهب فنزويلا”

الوئام - وكالات

رفض المصرف البريطاني”بنك انجلترا”، إعادة سبائك ذهبية فنزويلية مودعة بالبنك، تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وفق ما أورده مصدر مطلع.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصدر لم يذكر اسمه، قوله إن القرار بعدم السماح لحكومة مادورو بسحب الذهب الفنزويلي تم بعد أن قام مسؤولون أمريكيون كبار، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس للأمن القومي جون بولتون بالضغط على زملائهم في المملكة المتحدة لمنع وصول الأصول المالية الخارجية إلى مادورو.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون الآن إرسال أصول أجنبية إلى خوان غوايدو، الذي نصب نفسه قائما مؤقتا بأعمال رئيس فنزويلا، من أجل زيادة فرص السيطرة على الحكومة.

وأضافت الوكالة أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الفنزويلي يصل إلى 8 مليارات دولار. جزء من هذه الأصول في بنك إنجلترا، وغير معروف مكان الجزء المتبقي من الأصول.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، في شهر ديسمبر من العام الماضي، أن فنزويلا لديها الحق في بيع الذهب على خلفية العقوبات الأمريكية، وعدم التأكد من عودة الذهب الفنزويلي من المملكة المتحدة.