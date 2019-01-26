رسميا.. رامون دياز مديرا فنيا لنادي بيراميدز المصري

الوئام - متابعات

أعلنت إدارة نادي بيراميدز المصري، عن تعاقد النادي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب المصري “العميد” حسام حسن.

وأورد الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على “تويتر” أنه: “تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ اعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها … مدرب بيراميدز في متش الداخلية الكابتن احمد حسن”.

ودياز صاحب الـ 58 عاما، هو لاعب أرجنتيني دولي سابق، ومدرب حالي، درب عددا من الأندية الأرجنتينية، أبرزها ريفر بليت، فضلا عن تدريب منتخب باراجواي، كما سبق له تدريب ناديي الاتحاد والهلال السعوديين.

كان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، أعلن إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن بعد التعادل مع نادي الزمالك بثلاثية لكل فريق في الدوري المصري أول أمس الخميس.

ويحتل نادي بيراميدز حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 39 نقطة.