فنزويلا.. “حقوق الأنسان” الأمريكية تدعو إلى حماية غوايدو

الوئام - وكالات

دعت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الدول الأمريكية، أمس، دولة فنزويلا، إلى حماية رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعلنت اللجنة من واشنطن، في بيان، أنها طلبت من المؤسسات الوطنية في فنزويلا حماية حقوق غوايدو “أبرز وجه في المعارضة”، وعائلته.

مؤكدة أنه في أجواء الأزمة الخطيرة التي تشهدها فنزويلا، يجد المعارض نفسه “في وضع بالغ الضعف” وربما يُصبح “هدفا للهجمات”، ودعت السلطات إلى ضمان أمنه وأمن عائلته.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إلى الكف عن قمع معارضيه، وأدانت في الوقت نفسه العنف الذي أودى بحياة متظاهرين خلال تجمعات في الأيام الماضية، وكذلك المداهمات غير القانونية والاعتقالات التعسفية.

وأوضحت، أن 26 قتيلاً وعشرات الجرحى سقطوا منذ بداية الأزمة السياسية، بينما اعتقل 369 آخرين.

ويقود غوايدو، الذي دعا الفنزويليين للتحرك ضد السلطة القائمة، معارضة، تعتبر الولاية الرئاسية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.