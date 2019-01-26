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عبر بيان للمكتب الإعلامي

جامعة الملك عبدالعزيز تكشف حقيقة “اتفاق النادي الأهلي”

جامعة الملك عبدالعزيز تكشف حقيقة “اتفاق النادي الأهلي”
weam.co/569778

نفت جامعة الملك عبد العزيز، اليوم، ما تردد من معلومات حول اتفاقها مع إدارة النادي الأهلي، لاستفادة من ملعب الجامعة، ليكون ملعبا خاصا بالنادي.

وأصدر المركز الإعلامي التابع للجامعة، بيانا، عبر “تويتر” قال فيه: “نفت جامعة الملك عبد العزيز صحة المعلومات المتداولة حول قرب اتفاق بين المسؤولين بالجامعة مع النادي الأهلي حول ملعب الجامعة ليكون ملعبا خاصا بالنادي تقام عليه مباريات النادي غير الجماهيرية”.

وأضاف البيان: “حيث تقدر الجامعة أهمية الشراكات مع المؤسسات والأندية الرياضية، للنهوض والإسهام في دعم النشاط الرياضي بالمملكة وسبق للجامعة أن اعتذرت عن طلب النادي الأهلي نظرا لاحتياج النشاط الطلابي المستمر في الجامعة للملعب، وتنظيم الأنشطة الرياضية المتعددة، إلى جانب وجود جدولة سنوية للنشاطات الرياضية التابعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في المرافق والمنشآت الجامعية”.

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