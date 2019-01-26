«السترات الصفراء» تتظاهر ضد ماكرون في السبت الحادي عشر

متابعات - الوئام:

يتظاهر محتجو “السترات الصفراء” للسبت الحادي عشر على التوالي، ضد الرئيس ماكرون، الذي يحاول استعادة طرفا من شعبيته، من خلال دعوته لنقاش وطني بهدف تسوية الأزمة الاجتماعية في البلاد.

وتنطلق في باريس، اليوم، التظاهرات من أربعة تجمعات، ستتوجه ثلاثة منها إلى الباستيل من جادة الشانزيليزيه ومن بلاس دو لا ناسيون ومن مقر بلدية إيفري سور سين فال دو مارن.

ودعا المحتجون، المنقسمون حول جدوى تقديم مرشحين للانتخابات الأوروبية، إلى المشاركة بعد ذلك في “ليلة صفراء” بين الساعة 17:00 إلى الساعة 22:00 بتوقيت باريس، في ساحة الجمهورية حيث جرت تجمعات مواطنين تحت شعار “الليل وقوفا”.

فيما تنظم تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المدن الفرنسية. كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة يوم الأحد في سلاسل بشرية بمناطق أخرى.

أما حركة “فرنسا الغاضبة” التي تقودها بريسيلا لودوسكي فستنظم “مسيرة تضامنية مع السترات الصفراء في الأراضي البعيدة” بعد ظهر السبت، بين مقر وزارة أراضي ما وراء البحار والمقر الباريسي لفيسبوك.

في المقابل، وغداة السبت الحادي عشر، سيتظاهر ناشطو “الأوشحة الحمراء” يوم الأحد في إطار “مسيرة جمهورية دفاعا عن الحريات” من أجل إسماع صوت “الأغلبية الصامتة” والدفاع عن “الديموقراطية والمؤسسات”.

ومن جانب التيار المتطرف، أطلقت دعوة إلى مسيرة للناشطين المناهضين للرأسمالية وللفاشية في إطار تجمعات ضد قانون العمل.

وتخشى السلطات الفرنسية حدوث انقلات في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة في الأسابيع الأخيرة.

وكانت السلطات أحصت 84 ألف متظاهر في آخر سبتين، مع استعادة التحرك زخمه بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انتعاش شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون، قليلا، بينما تثير الخلافات الداخلية بين قادة محتجي “السترات الصفراء” انقسامات جديدة بعد القطيعة بين زعيميهما إيريك درويه، وبريسيلا لودوسكي.

وجاءت هذه الانقسامات مع إعلان انغريد لوفافاسور وهايك شاهينيان، وهما من المنضوين في “السترات الصفراء”، عن لائحة “تجمع مبادرة المواطنة” للانتخابات الأوروبية التي ستجرى في مايو المقبل.