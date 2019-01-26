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دون أن تطلق السلطات تحذيرات

زلزال قوي يضرب شمالي اليابان

زلزال قوي يضرب شمالي اليابان
weam.co/569780
طوكيو - الوئام:

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس “ريختر” قرب مدينة كوغي شمال اليابان اليوم السبت، دون أن تطلق السلطات حتى الآن تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي” أو تعلن عن سقوط مصابين.

ووقع الزلزال الساعة 17:23 بالتوقيت المحلي (08:23 توقيت غرينيتش) على عمق 30 كلم وعلى بعد 50 كلم تقريباً من مدينة كوغي بمقاطعة إيواتي شمال شرقي البلاد، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية.

وبلغت قوة الهزة 4 درجات على المقياس الياباني المكون من 7 درجات.

ويأتي هذا الزلزال عقب ساعات قليلة من رصد هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس “ريختر” في مقاطعة كوماموتو جنوبي غربي البلاد، ولم يستدع إطلاق تحذيرات من موجات “تسونامي”.

وتقع اليابان فيما يعرف باسم منطة “حزام النار”، وهي إحدى أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً على مستوى العالم، حيث تشهد هزات أرضية بشكل متكرر.

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