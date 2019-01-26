فيديو.. «فورد الخليج» تسلم “العم مطلق” مركبته الونيت في عفيف

عفيف - عبدالله العازمي - الوئام:

انتهت مجموعة سيارات فورد الكلاسيكية في الخليج العربي من تجهيز “الونيت” – موديل فورد 1962، الخاصة بالمواطن مطلق بن فالح الدلبحي العتيبي، من سكان محافظة عفيف، وتم تسليمها له أمس الجمعة، في محافظة عفيف، في احتفال مصغر، في لفتة إنسانية، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد حنين الرجل المسن إلى سيارته القديمة، مستحضرا حياته السابقة، وريعان شبابه، وأقرانه الذين ركبوا معه.

وقال العميد المتقاعد الدكتور عبدالرحمن العقلا، إن “تجهيز المركبة كلف المجموعة قرابة 50 ألف ريال تقريبا، وشملت إعادة هيكلتها وترميمها سمكرة ربوية وميكانيكا وكهرباء وزجاج وفرش، في إحدى الورش في محافظة عنيزة، وبأيدي سعودية 100%”.

وقدم عضو “فورد الخليج” شكره وتقديره لأعضاء المجموعة، ممن ساهمو في إعادة وترميم المركبة. كما قدم شكره للشاعر نايف أبا العون على الأبيات التي تغنى بها، مشيرا إلى أنها “منطلقهم الأساسي لتجهيز مركبة العم مطلق الدلبحي”.

يأتي ذلك عقب انتشار مقطع فيديو، على مواقع التواصل، يرصد شوق وحنين المسن السعودي مطلق فالح الدلبحي (110 أعوام)، من سكان محافظة عفيف، إلى سيارته (فورد موديل 62) التي كان يستخدمها قبل نحو أكثر 55 عاما، وهجرها بعد الاستغناء عنه من عمله في ذلك الوقت، وتعرضه للأعطال المتكررة.

وبعد انتشار المقطع، تكفلت مجموعة من المواطنين، وبعض الخليجيين، ومجموعة “فورد”، بإصلاح وإعادة هيكلة السيارة، وتسليمها له في مقر سكنه بعفيف.