إسبانيا تحذر.. انتخابات عاجلة وإلا سنعترف بجوايدو

وكالات - الوئام:

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو ،إذا لم يتم الدعوة لإجراء انتخابات خلال ثمانية أيام.

وقال سانشيز في بيان بث تلفزيونيا اليوم السبت: “نريد الديمقراطية وانتخابات حرة في فنزويلا”.

وأضاف ” أريد أن أقول بوضوح تام إنه إذا لم يتم الدعوة خلال ثمانية أيام لانتخابات حرة نزيهة وشفافة في فنزويلا، فسوف تعترف إسبانيا بخوان جوايدو رئيسا”، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

يشار إلى أن جوايدو نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وأعربت الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية عن دعمها لجوايدو، في حين أيدت روسيا وإيران وتركيا وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا مادورو.