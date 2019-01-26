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انتزعت ثقة ورضا المستهلك

رئيس الوزراء الفلسطيني: الصادرات الفلسطينية تجاوزت المليار دولار

رئيس الوزراء الفلسطيني: الصادرات الفلسطينية تجاوزت المليار دولار
weam.co/569795
واس - الوئام:

أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله : أن الصناعات الفلسطينية انتزعت ثقة ورضا المستهلك الفلسطيني وأصبحت الجزء الأكبر من سلته الشرائية، نتيجة لتكاتف جميع جهود التطوير والتحسين والرقابة للخروج بمنتجات فلسطينية ترقى إلى المعايير العالمية والطموح الفلسطيني، هذا الطموح الذي لن يكسره الحصار والعزلة التي يريدها لنا الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحمد الله: في تصريحات له اليوم، أنه رغم القيود والممارسات الاحتلالية تمكنت صادراتنا الوطنية، ولأول مرة، من تجاوز حاجز المليار دولار، ووصلنا بمنتجنا الوطني إلى أكثر من ثمانين دولة حول العالم، وتمكنا من زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل دولتنا إلى 3.4 مليار دولار، ولم يكن هذا ليتحقق لولا تكامل جهود القطاعين العام والخاص، وبعمل الجهات الرقابية، وتفاني عمال فلسطين ومزارعيها وسواعدها وخبراتها الوطنية .

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