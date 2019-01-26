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وإصابة شخص

جدة.. اندلاع حريق هائل بأربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية

جدة.. اندلاع حريق هائل بأربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية
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جدة - حجب العصيمي - الوئام:

اندلع فجر اليوم السبت حريق في أربعة توانك، تحتوي على مواد بترولية، ما أسفر عن إصابة شخص بحروق.

وذكر العقيد سعيد سرحان، المتحدث الرسمي للدفاع المني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت فجر اليوم بلاغا عن حريق في أحد الأحواش المسورة شرق المحافظة.

وأضاف العقيد سرحان، في بيان، أنه بوصول الفرق لموقع الحادث؛ اتضح أن “الحريق نشب في أربعة صهاريج، سعة ثلاثة منها تصل 19 طنا، بينما يزن الرابع 4 أطنان، تحتوي جميعها على مواد بترولية من مادتي البنزين والديزل”.

وأكد متحدث “مدني مكة” أن الفرق تمكنت من السيطرة على الحادث في حينه دون ان يمتد للمواقع المجاورة، إلا أن الحادث أسفر عن إصابة شخص واحد بحروق في اليدين، وتلقى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث”.

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