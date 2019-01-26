مدني الباحة ينقذ عاملا أسيويا بعد سقوط شيول من منحدر

الباحة - عايض آل ركبان - الوئام:

نجحت فرق إنقاذ الدفاع المدني بمنطقة الباحة في إنقاذ عامل وافد، بعد سقوط الشيول الذي كان يقوده من منحدر على عمق 300 مترا، إثر اصطدامه بسيارة أخرى.

وأوضح العقيد جمعان بن دايس، المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، أنه “ورد بلاغ يفيد بتصادم مركبتين (شيول – وهايلكس) أعلى عقبة قلوة، وتم تحريك الفرق اللازمة للموقع.

وأوضح أنه بوصول الفرق “اتضح تصادم مركبة (هايلكس) مع معدة (شيول تابع لشركة صيانة العقبة)، ما أدى لانحراف (الشيول) وسقوطه من منحدر يبلغ 300 مترا نزولا.

وبين أن الفرق وجدت سائقا من الجنسية الآسيوية، يعاني من إصابات متوسطة، وتم إنقاذه بمشاركة 3 فرق جبلية، وإخراجه وحمله بواسطة النقالة والحبال، ومن ثم تم نقله لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الهلال الأحمر.

ونتج عن الحادث عدد من الإصابات، كانت متوسطة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.