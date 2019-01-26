315 صقاراً يتنافسون بمنافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

واس - الوئام:

تنافس 315 صقاراً في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى في الأشواط المخصصة للسعوديين في فئة ” الحر – قرناس “.

وشهدت منافسات اليوم نتائج مميزة في سباقات الملواح (السرعة) للطير الحر ضمن مسابقات فئة الطيور المدرجة في المھرجان .

وجاءت نتائج الشوط الرابع من مسابقة الملواح “الدعو” 400 متر (الحر- قرناس) كالتالي :

المركز الأول : مشتاق لصاحبه ارميزان عبدالله الدوسري18.777 ثانية.

المركز الثاني : مزعل لصحابه مسفر عبدالله الدوسري بزمن 18:994 ثانية.

المركز الثالث : نبراس لصاحبه فيصل خلف الشراري بزمن 19:997 ثانية.

وفي الشوط الخامس فئة (حر قرناس) جاءت النتائج على النحو التالي :

المركز الأول : نايف لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري بزمن18.758 ثانية.

المركز الثاني : جهام لصاحبه مسفر عبدالله الدوسري بزمن 19:079 ثانية.

المركز الثاني : مزعل لصاحبه سعيد عيد المري بزمن 19:362 ثانية.

وفي الشوط السادس فئة (حر قرناس) جاءت النتائج على النحو التالي :

المركز الأول : وقاد لصاحبه محمد علي المري بزمن 19:643 ثانية.

المركز الثاني : سلاب لصاحبه فيصل فاهد الهاجري بزمن 19:672 ثانية.

المركز الثالث : جهام لصاحبه سلطان بن عويض العنزي بزمن 20:681 ثانية.

والشوط السابع :

المركز الأول : شبابي لصاحبه محمد إبراهيم البوعينين بزمن 19.536 ثانية.

المركز الثاني : جهام لصاحبه ناصر عبدالله الدوسري بزمن19.701 ثانية.

المركز الثالث : نواف لصاحبه محمد عبدالله المحيمل بزمن20.333 ثانية.

والشوط الثامن :

المركز الأول : لطام لصاحبه حمود فهد زومان بزمن19.777 ثانية.

المركز الثاني : مختار لصاحبه حميد محمد المنصوري بزمن19.437 ثانية.

المركز الثالث : نمران لصاحبه عبدالمجيد سيار العنزي بزمن19.441 ثانية.