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9 قتلى و300 مفقود.. “كارثة السد” تفزع البرازيل

9 قتلى و300 مفقود.. “كارثة السد” تفزع البرازيل
weam.co/569841

أدى انهيار سد في البرازيل إلى مصرع 9 أشخاص، لكن الحصيلة قابلة للارتفاع بعد تأكيد السلطات أن فرص العثور على ناجين “ضئيلة” بينما ما زال 300 شخص في عداد المفقودين.

ونشر موقع “ديلي موشن” فيديو قال إنه للحظة الانهيار التي تلاها تدفق كميات كبيرة من المياه. وأظهرت اللقطات المصورة، انهيار السد بشكل مفاجئ، ورصدت مشاهد أخرى تدفق المياه وعمليات الإنقاذ التي تلت الكارثة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جايير بولسونارو الولاية وأن يحلق فوق المنطقة التي شهدت الكارثة صباح اليوم بعد أن أرسل 3 من الوزراء إلى المنطقة أمس الجمعة، وتعيش مئات الأسر في حالة رعب في انتظار العثور على المقودين.

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