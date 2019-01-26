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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ينبغي تجنب التدخل العسكري في فنزويلا بأي ثمن

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ينبغي تجنب التدخل العسكري في فنزويلا بأي ثمن
weam.co/569843
الوئام - متابعات

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، السبت، إنه ينبغي تجنب أي تدخل عسكري في فنزويلا بأي ثمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تنفيذ انقلاب في فنزويلا في انتهاك واضح لمعايير القانون الدولي، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدًا للعالم.

وأكد، في جلسة مجلس الأمن الدولي حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، على ضرورة النظر لهذا الموقف على أنه يمثل تهديدًا لفنزويلا، وأن الإجراءات من جانب أمريكا وحلفائها التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الشرعي لفنزويلا تشكل تهديدًا للعالم.

وجاء حديث مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مع إعلان فنزويلا منحها مهلة 8 أيام من قبل الدول الأوروبية لإجراء انتخابات رئاسية “تصرفا طفوليا”.

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