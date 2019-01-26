التعليقات: 0

صحيفة بريطانية تعتذر لسيدة البيت الأبيض بتعويضات ضخمة

صحيفة بريطانية تعتذر لسيدة البيت الأبيض بتعويضات ضخمة
weam.co/569848
الوئام - متابعات
أعلنت صحيفة “تلغراف” البريطانية اعتذارها، وقررت دفع “تعويضات كبيرة” للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، على خلفية نشر مقال قالت فيه الصحيفة إنه يحتوي على العديد من المعلومات الكاذبة.

وذكر بيان من الصحيفة البريطانية، السبت، أنها تعتذر “بدون تحفظ” عن محتوى غلاف نشرته، في 19 يناير، في ملحق أسبوعي لها.

وقال البيان: “اتفقنا على دفع تعويضات مالية كبيرة للسيدة ترامب، فضلا عن التكلفة القانونية”، دون أن تحدد قيمة التعويضات.

وأضاف أنها ذكرت “مغالطات” بشأن شخصية والد ميلانيا ترامب، و”كذبت في أسباب تركها لدراسة الهندسة المعمارية، وأن مسيرتها المهنية كعارضة أزياء لم تنجح قبل أن تقابل دونالد ترامب”.

روابط ذات صلة

ترامب: ألغيت زيارتين إلى العراق خوفاً على السيدة الأولى

ترامب: ألغيت زيارتين إلى العراق خوفاً على السيدة الأولى

حريق في طائرة ميلانيا ترامب يهدد حياتها

حريق في طائرة ميلانيا ترامب يهدد حياتها

ميلانيا تكشف المثير.. ترامب خانني!

ميلانيا تكشف المثير.. ترامب خانني!

فيل يوشك أن يصدم زوجة ترامب في كينيا

فيل يوشك أن يصدم زوجة ترامب في كينيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>