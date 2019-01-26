صحيفة بريطانية تعتذر لسيدة البيت الأبيض بتعويضات ضخمة

وذكر بيان من الصحيفة البريطانية، السبت، أنها تعتذر “بدون تحفظ” عن محتوى غلاف نشرته، في 19 يناير، في ملحق أسبوعي لها.

وقال البيان: “اتفقنا على دفع تعويضات مالية كبيرة للسيدة ترامب، فضلا عن التكلفة القانونية”، دون أن تحدد قيمة التعويضات.

وأضاف أنها ذكرت “مغالطات” بشأن شخصية والد ميلانيا ترامب، و”كذبت في أسباب تركها لدراسة الهندسة المعمارية، وأن مسيرتها المهنية كعارضة أزياء لم تنجح قبل أن تقابل دونالد ترامب”.