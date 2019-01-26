إطلاق مسابقة «منشد الطائف» لطلاب التعليم العام والأهلي والأجنبي

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في النشاط الطلابي للبنين (الثقافي) مسابقة منشد الطائف لطلاب التعليم العام والأهلي والأجنبي بجميع مراحله.

جاء ذلك في تعميم وجهته الإدارة لجميع المكاتب الداخلية والمدارس التابعة لها.

وجاء في التعميم: “بناء على تعميم وزير التعليم المتضمن برامج ومشروعات النشاط الثقافي وحرصا من قسم النشاط الطلابي الثقافي على رعاية المهتمين في مجال الإنشاد، فقد تقرر إقامة مسابقة منشد الطائف لطلاب التعليم العام والأهلي والأجنبي بجميع مراحله”.

ودعت ال‘دارة الطلاب للتسجيل في المسابقة عبر الرابط المخصص لها علما بأن آخر موعد للتسجيل 2 جمادى ثاني 1440.