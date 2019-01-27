لندن- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأحد الموافق 27-1-2019 نادي تشيلسي الانجليزي بنادي شيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد شيفيلد بث مباشر في كأس انجلترا

يدخل تشيلسي لهذه المباراة بعد أن صعد إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، بعد أن حقق فوزا مثيرا على ضيفه توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح 4 – 2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج في إياب الدور قبل النهائي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد شيفيلد بث مباشر في كأس انجلترا

وكان تشيلسي قد أنهى وقتها الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين نظيفين سجلهما النجم الفرنسي نجولو كانتى لفريق تشيلسي في الدقيقة 27 من زمن اللقاء من تسديدة صاروخية فشل حارس توتنهام في التصدي لها.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد شيفيلد بث مباشر في كأس انجلترا

ونجح النجم البلجيكي إيدن هازارد فى إضافة الهدف الثاني للبلوز فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد متابعته لعرضية زميله الإسباني سيزار أزبيليكويتا.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد شيفيلد بث مباشر في كأس انجلترا

ولكن نجح فى الشوط الثاني توتنهام فى تسجيل الهدف الأول عن طريق المهاجم فيرناندو لورينتى فى الدقيقة 50 من ضربة رأسية رائعة فشل كيبا حارس البلوز فى التصدي لها.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد شيفيلد بث مباشر في كأس انجلترا

موعد مباراة تشيلسي ضد شيفيلد في كأس انجلترا والقنوات الناقلة

البطولة : كأس الإتحاد الإنجليزي (دور الـ 32).

المباراة: تشيلسي ضد شيفيلد

الملعب : ستامفورد بريدج

المعلق : سوار الذهب

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS MAX 5 FR

Ziggo Sport Voetbal

Eleven Sports 3 HD

Eleven Sports 2 Belgium

موعد المباراة :

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

8:00 مساءاً بتوقيت مصر.

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين.

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا.

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان.

9:00 مساءاً بتوقيت العراق.

8:00 مساءاً بتوقيت السودان.

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن.

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءاً بتوقيت تونس.

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب.

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت.

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .