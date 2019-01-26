تقارير دولية تشيد بإطلاق ولي العهد خطة بنية أساسية بقيمة 425 مليار دولار

الوئام - متابعات

أشادت تقارير دولية بخطوة إطلاق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خطة بنية أساسية بقية 425 مليار دولار بحلول 2030، فضلا عن مشاريع الطاقة والتعدين وغيرها من المشروعات الصناعية الكبرى في إطار الجهود المبذولة لخفض اعتماد المملكة على النفط.

وذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، السبت، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقف وراء الإصلاحات الضخمة في المملكة تحت رؤية 2030 يقدم تفاصيل خطة البنية التحتية يوم الاثنين المقبل، ومن المنتظر أن توقع المملكة نحو 70 صفقة كبرى تزيد قيمتها على 200 مليار ريال.

وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية من بين الدول في الشرق الأوسط التي تعمل على تنويع دخل الحكومة بعيداً عن مبيعات النفط وبناء صناعات جديدة، وستركز على شركات الكيماويات والطاقة والغاز الطبيعي في خطتها الصناعية.

وتابع تخطط المملكة لإعادة هيكلة صناعة الطاقة الخاصة بها من خلال فصل أعمال توليدها عن النقل والتوزيع. وكجزء من الخطة، ستقوم الدولة بإنشاء وكالة منفصلة لشراء الطاقة.

وأشار إلى خطة إنشاء مطار الرياض الجديد، وتخطط تجديد وتوسيع خمسة مطارات، وبناء ألفي كيلو متر (1200 ميل) من السكك الحديدية.