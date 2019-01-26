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“الأرصاد”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق في المملكة

“الأرصاد”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق في المملكة
weam.co/569879

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات من ظواهر جوية في مناطق عدة في المملكة خلال الساعات المتبقية من اليوم السبت، تمتد حتى مساء الغد.

في الحدود الشمالية وحائل توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار من 23.00 السبت حتى 23.00 الأحد.

في مكة المكرمة توقع الإنذار المبكر نشاطا في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية كذلك تؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر.

في المدينة المنورة والرياض توقع الإنذار نشاطا في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

 

 

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