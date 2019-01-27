شركة سيارات عالمية تطلب تسوية إفلاسها في تركيا

الوئام - متابعات

أعلنت شركة “سيكست” العالمية لتأجير السيارات في تركيا تقدمها بطلب رسمي لتسوية إفلاس لمحكمة تجارية للإعادة جدولة ديونها.

وذكرت تقارير إعلامية تركية، السبت، بأن ممثل الشركة المذكورة في تركيا تقدم بطلب للمحكمة التجارية بمدينة إزمير (غرب)؛ لإعادة جدولة ديونها أو إعلان إفلاسها؛ جراء ما تعانيه من أزمة مالية.

وقررت المحكمة المذكورة منح الشركة مهلة 3 أشهر مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين عليها، على أن تصدر حكمها النهائي في جلستها التالية، التي من المقرر أن يتم عقدها بعد انتهاء المهلة المقررة.

وتأسست “سيكست” عام 1912 في ألمانيا، وتمتلك فروعا في 110 دول حول العالم، وبدأت العمل في قطاع تأجير السيارات في تركيا منذ عام 1990.

وليست سيكست الشركة الأولى في قطاع تأجير السيارات التي تعلن إفلاسها وإعادة جدولة ديونها، إذ سبقتها نهاية العام الماضي شركة “فليت كورب” الكويتية.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء؛ للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذ